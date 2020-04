Redazione Webnews,

A pochi giorni dall’annuncio in pompa magna di Facebook, le Stanze sono finalmente sbarcate sul social network anche in Italia e, dopo una prima fase di test effettuata in redazione, possiamo già prevedere che la novità di Facebook ha tutte le carte in regola per rivelarsi un successo.

Le Stanze di Facebook per effettuare videochiamate di gruppo gratis con fino a 50 partecipanti e senza limiti di tempo (Zoom continua a mantenere il limite di 40 minuti per gli account gratuiti) è sufficiente accedere a Facebook da browser – al momento è supportato Google Chrome – o dalle applicazioni ufficiali di Facebook e Facebook Messenger in fase di aggiornamento proprio in queste ore.

Vediamo insieme i passaggi da seguire e le impostazioni da tenere in considerazione per la creazione di una stanza su Facebook.

Come creare una stanza su Facebook Messenger

Potete creare una stanza su Facebook Messenger direttamente dalla vostra bacheca di Facebook. Lì dove generalmente create un post trovate la nuova opzione Crea Stanza. Cliccandoci sopra potete personalizzare le impostazioni di quella stanza, scegliendo tra una serie di opzioni quale sarà l’attività di quella stanza, da “Famiglia” a “Pausa dallo studio“, passando per “Chiacchierata“, “Si balla” e molto altro.

Se questo passaggio non è obbligatorio, molto importante è l’impostazione successiva, quella vi permette di stabilire fin dalla creazione chi potrà accedere alla vostra nuova stanza e chi potrà vederla attiva su Facebook e Facebook Messenger. Se non volete una stanza pubblica potete scegliere l’opzione Invita persone specifiche così da selezionare manualmente le persone che volete invitare nella nuova stanza.

Il terzo ed ultimo passaggio è la scelta dell’orario di inizio dell’incontro. Potete decidere di aprire immediatamente la stanza o di fissare un giorno e un orario prestabilito. Completato questo passaggio non vi resta che cliccare su Avanti per gli ultimi avvertimenti di Facebook:

Visibilità della stanza . Quando crei una stanza, Facebook la mostrerà ai tuoi amici. Puoi controllare chi vede la tua stanza scegliendo a chi renderla visibile.

. Quando crei una stanza, Facebook la mostrerà ai tuoi amici. Puoi controllare chi vede la tua stanza scegliendo a chi renderla visibile. Condivisione di link . Le persone che inviti possono accedere alla tua stanza. Puoi consentire la condivisione di un link di invito per permettere agli altri di accedere se hanno il link, comprese le persone che non fanno parte dei tuoi amici o non hanno Facebook o Messenger.

. Le persone che inviti possono accedere alla tua stanza. Puoi consentire la condivisione di un link di invito per permettere agli altri di accedere se hanno il link, comprese le persone che non fanno parte dei tuoi amici o non hanno Facebook o Messenger. Chiusura della stanza. Devi essere nella tua stanza per consentire agli altri di accedere. Puoi chiudere la tua stanza in qualsiasi momento se non vuoi che nuove persone accedano.

Ora non vi resta che accedere alla stanza che avete creato cliccando su Accedi. Il link che Facebook vi fornisce in fase di creazione della stanza può essere utilizzato per invitare alla videochiamata anche utenti non in possesso di un account di Facebook: chi è interessato a partecipare non dovrà far altro che aprire quel link in Google Chrome e partecipare subito alla videochiamata di gruppo.