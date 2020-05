Instagram diventa più positivo: ecco tutte le novità

Redazione Webnews,

Instagram sta per diventare un luogo virtuale più positivo e sicuro in cui trascorrere del tempo. Il social network fotografico di Facebook ha annunciato oggi una serie di importanti novità che mettono al centro di tutto la sicurezza degli utenti e puntano a limitare il bullismo sulla piattaforma.

Questo è possibile, prima di tutto, dando gli utenti un maggiore controllo della privacy: finalmente, dopo anni di richieste da parte degli utenti, anche su Instagram sarà possibile scegliere chi può taggarci e chi può menzionarci, disabilitando in toto le due opzioni o scegliendo di venir taggati o menzionati soltanto dalle persone che ci stanno seguendo. Non solo: per i tag sarà anche possibile richiedere l’approvazione manuale, così da avere un maggior controllo sui contenuti degli altri che ci riguardano in prima persona.

L’altra novità importante è la rimozione di più commenti in un unico passaggio e, allo stesso modo, di bloccare più utenti in una volta sola. Con un tap su un commento sarà possibile accedere ad una nuova voce, Gestisci i commenti, dalla quale sarà possibile selezionare fino a 25 commenti ed eliminarli tutti insieme. Tappando, invece, sulla nuova voce Più Opzioni si potranno selezionare e bloccare tutti gli account legati a quei commenti.

Se da un lato si potranno rimuovere i commenti in blocco, dall’altro Instagram permetterà di dare risalto ai commenti positivi, mettendoli in evidenza su tutti gli altri. Con la stessa modalità con cui si mettono in evidenza i post su Facebook, nel prossimo futuro si potranno selezionare su Instagram una serie di commenti da posizionare in cima, subito sotto alla foto o al video condiviso.

Dopo una prima fase di test che si è già conclusa, le novità di Instagram sono in arrivo su iOS e Android. Il rollout graduale è già iniziato e nel corso delle prossime settimane queste funzionalità aggiuntive saranno estese a tutti gli utenti.