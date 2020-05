Come configurare Apple Pay su iPhone e Apple Watch

Redazione Webnews,

Apple Pay, arrivato in Italia in clamoroso ritardo rispetto agli Stati Uniti ed altri Paesi europei, è lo strumento di pagamento in mobilità targato Apple e compatibile con tutti i dispositivi della Mela, con una preferenza per iPhone e Apple Watch, i due dispositivi che generalmente si utilizzano in mobilità.

Gran parte degli istituti di credito e i servizi bancari in Italia hanno aderito da tempo ad Apple Pay, ma la lista fornita da Apple è in costante aggiornamento:

American Express

Maestro

Mastercard

Visa

Pay

Allianz

Banca 5

Mediolanum Banca

Banco di Sardegna

BNL

Boon

BPer:Banca

Buddybank

Bunq

Carrefour Banca

CartaBCC

Cassa di risparmio di Bra

Cassa di Risparmio di Saluzzo

Corner Europe

Deutsche Bank

Fideuram

Fineco Bank

Hello Bank

Hype

Intesa San Paolo

IW Bank

Monese

N26

Nexi

Revolut

Tim Personal

Ubi Banca

UniCredit

Volksbank

Widiba

Se si è in possesso di una carta di credito o carta ricaricabile emessa da uno di questi servizi bancari, c’è un’altissima probabilità che siete già pronti per configurare ed utilizzare Apple Pay ed effettuare pagamenti in mobilità semplicemente usando il vostro iPhone o il vostro Apple Watch e sfruttando Face ID o Touch ID per concedere l’autorizzazione al pagamento.

Come configurare Apple Pay da iPhone o Apple Watch

Per configurare Apple Pay in pochi istanti avrete bisogno di un iPhone o Apple Watch aggiornato all’ultima versione di iOS, la carta che supporta Apple Pay e un ID Apple.

Per usare Apple Pay su più dispositivi sarà necessario aggiungere le tue carte su ogni dispositivo. Il primo passaggio richiede comunque l’utilizzo di un iPhone, anche se si vuole configurare Apple Pay su Apple Watch.

Aprite l’applicazione Wallet e selezionate il + che trovate in alto a destra;

e selezionate il che trovate in alto a destra; Seguite le istruzioni a video che richiederanno la scansione della carta compatibile con Apple Pay: è sufficiente inquadrare la carta con lo smartphone, al resto penserà Apple;

Completate i campi mancanti come il codice di sicurezza che trovate sul retro della carta;

La banca o l’istituto che ha emesso la carta verificherà i vostri dati e deciderà se potete usare quella la carta con Apple Pay.

Una volta ottenuta l’autorizzazione – è generalmente una questione di pochi istanti – la procedura sarà completa e si potrà usare fin da subito quella carta con Apple Pay.

A questo punto non vi resta, se siete in possesso anche di Apple Watch, che aggiungere quella carta anche sull’orologio smart di Apple.

Aprite l’app Apple Watch e fate un tap su Wallet e Apple Pay ;

e fate un tap su ; Nella sezione Altre carte sul telefono troverete la carta che avete precedentemente aggiunto dal vostro iPhone;

troverete la carta che avete precedentemente aggiunto dal vostro iPhone; Vi basterà fare un tap su Aggiungi e inserire, quando richiesto, il codice di sicurezza che trovate sul retro della carta.

La carta sarà utilizzabile anche tramite Apple Watch non appena la banca confermerà l’autorizzazione.