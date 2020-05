Skype, tutte le scorciatoie da tastiera su Windows

Matteo Tontini,

Skype è sempre stata un’app molto gettonata per effettuare videochiamate, ma in questo periodo di quarantena i suoi utenti sono aumentati considerevolmente (stesso vale per altri servizi del genere, d’altronde). Per utilizzarla al meglio, è bene prendere confidenza con le esclusive scorciatoie la tastiera di Skype, che consentono di modificare rapidamente le impostazioni, gestire l’interfaccia e il controllo delle chiamate.

Ecco allora una guida in cui è possibile trovare tutti i tasti di scelta rapida di Skype per computer Windows, così da velocizzare qualsiasi tipo di operazione.

Tasti di scelta rapida predefiniti per Skype su PC Windows

Ecco uno pratico elenco di tutte le scorciatoie predefinite per Skype su PC Windows 10.

Interfaccia

Visualizza tasti di scelta rapida: Ctrl + /

Attiva/disattiva Light o Dark Mode: Ctrl + Maiusc + T

Navigazione

Apri Impostazioni: Ctrl + ,

Apri Notifiche: Ctrl + I

Apri Temi: Ctrl + T

Apri Chat recenti: Alt + 1

Apri Contatti: Alt + 2

Apri il profilo della persona con cui si sta chattando: Ctrl + P

Apri Raccolta: Ctrl + Maiusc + G

Apri tastierino numerico: Ctrl + D

Apri Guida: Ctrl + H

Apri Hub di Feedback: Ctrl + O

Controlli

Attiva/disattiva webcam: Ctrl + Maiusc + K

Cerca Contatti, Messaggi e Bot: Ctrl + Maiusc + S

Conversazione successiva: Ctrl + Tab

Conversazione precedente: Ctrl + Maiusc + Tab

Zoom avanti: Ctrl + Maiusc + Più

Zoom indietro: Ctrl + Meno

Ripristina Zoom predefinito: Ctrl + Zero

Nuova conversazione: Ctrl + N

Nuova Chat di gruppo: Ctrl + G

Aggiungi persone alla conversazione: Ctrl + Maiusc + A

Invia file: Ctrl + Maiusc + F

Segna come non letto: Ctrl + Maiusc + U

Scatta istantanea: Ctrl + S

Ridimensiona anteprima fotocamera: Ctrl + Maiusc + J

Aggiorna Skype: Ctrl + R

Le seguenti due scorciatoie da tastiera di Skype sono tasti di scelta rapida generali, il che significa che possono essere utilizzate in qualsiasi momento indipendentemente dal fatto che l’app sia ridotta a icona o aperta.

Attiva/disattiva audio: Ctrl + M

Termina chiamata: Ctrl + E

Tasti di scelta rapida predefiniti per l’app Skype Web su Windows

L’app Skype Web condivide la maggior parte dei tasti di scelta rapida con l’app Skype per Windows. Esistono però alcune piccole differenze per le scorciatoie da tastiera utilizzate nell’app Web, indicate di seguito:

Modifica ultimo messaggio: Freccia Su

Cerca Contatti, Messaggi e Bot: Ctrl + Maiusc + F

Aggiorna Skype: Ctrl + Maiusc + R

Nuova Chat di gruppo: Ctrl + Maiusc + G

Archivio conversazione: Ctrl + Maiusc + E

Memorizzando con il tempo tutti i tasti di scelta rapida di Skype, l’utilizzo della piattaforma per le videochiamate sarà più intuitivo e rapido.