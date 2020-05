WhatsApp tutto nero: come attivare la dark mode

Redazione Webnews,

Nel 2020 va di moda lo stile “dark” (di Chrome vi abbiamo parlato qui) e anche WhatsApp si è dovuto adeguare. L’app di messaggistica più famosa al mondo ha introdotto da tempo una dark mode per la versione scaricabile dagli store Apple e Android, ma sta lavorando all’interfaccia tutta nera anche per chi accede dal browser Web. Se ne parla sostanzialmente da mesi, ma negli ultimi giorni si è mosso qualcosa di realmente concreto. Gli sviluppatori dell’app di proprietà di Facebook sembrano essere ad un buon punto e il rilascio della nuova interfaccia scusa dovrebbe essere imminente. Intanto, chi volesse, potrebbe già attivarla in anticipo con pochi semplici passi.

WhatsApp Web: come abilitare l’interfaccia nera

Chi volesse fin da subito attivare la modalità tutta nera di WhatsApp Web, non deve fare altro che andare sulla pagina ufficiale del servizio ed accedere effettuando la scansione del QR code. A questo punto, si può iniziare con l’applicazione del trucco: per prima cosa bisogna fare clic con il tasto destro del mouse all’esterno di una chat e selezionare Ispeziona. Il browser mostrerà il codice sorgente della pagina: basta modificare la stringa ‘body class = “web”‘. Modificando la voce in “web dark“, l’interfaccia di WhatsApp Web diventa dark sin da subito. Con un invio si chiude la visualizzazione del codice sorgente della pagina.

WhatsApp Web nero: rollout in arrivo

Ovviamente, questo tipo di modifica è temporanea e non permanente, ragion per cui ogni volta che si effettua l’accesso a Whatsapp Web, se si vuole utilizzare la dark mode con l’interfaccia tutta scura occorrerà ripetere l’operazione come qui sopra riportata. In ogni caso, presto avverrà il rollout della funzione e di sarà con ogni probabilità un’opzione all’interno dei menu del servizio che consentirà con uno switch di passare all’interfaccia scura o viceversa tornare a quella chiara di default.