Le Stanze di Messenger arrivano su Whatsapp (o quasi)

Redazione Webnews,

La Stanze di Facebook sono qui per restare. Dopo la prima fase di rollout che ha coinvolto anche il nostro Paese alla fine di aprile e il rilascio globale in corso da qualche giorno, è di queste ora la notizia che a breve anche da Whatsapp sarà possibile beneficiare dell’integrazione con le Stanze di Facebook.

È l’ultima beta di Whatsapp per Android (2.20.163) a svelare in anteprima l’integrazione tra i due servizi di proprietà di Facebook. Stando a questa prima versione non si tratta di una vera a propria integrazione profonda, ma di un nuovo pulsante che introduce le Stanze di Messenger e permette di passare rapidamente all’applicazione ufficiale di Facebook Messenger per utilizzare le Stanze.

Sempre da Whatsapp, se sarà questa la configurazione scelta da Facebook per la versione finale, si potrà iniziare a creare una Stanza, ma la procedura dovrà essere completata su Facebook Messenger.

Non sarà possibile, almeno per il momento, partecipare ad una Stanza di Messenger tramite Whatsapp: Facebook Messenger resterà, almeno in questa prima fase, lo strumento predefinito per l’utilizzo delle Stanze.