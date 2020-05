Lens appare nella ricerca immagini dell’app Google

Redazione Webnews,

Lens, l’app di Google dedicata all’analisi delle immagini, sta incrementando il proprio credito presso gli utenti Android. Lo stesso colosso di Mountain View ne ha preso atto e sembra intenzionato ad ulteriori implementazioni. Qualcosa si muove proprio in queste ore, con diversi utenti che stanno segnalando un’interessantissima funzione quando si trovano ad analizzare i risultati di ricerca nella scheda Immagini di Google. Come confermano alcuni screen pubblicati in Rete, nel box di ricerca presente di fianco al tasto del microfono, appare l’icona di Google Lens. Cosa ce ne facciamo?

Lens del tab di ricerca immagini di Google

I fortunati cui è stata attivata fin qui la funzione segnalano che con un tap sulla nuova icona viene visualizzato un popup con il seguente messaggio: Cerca con la tua fotocamera o foto. A questo punto, è possibile ricercare un’immagine oppure caricarne una da quelle presenti sul rullino del proprio smartphone. L’icona di Google Lens, inoltre, appare solo quando ci si sposta nel tab Immagini, mentre scompare quando si passa a Tutti, Shopping e gli altri tab.

Lens: come avere la nuova funzione

Si tratta, in definitiva, di una funzionalità che può essere molto utile per trovare informazioni su un’immagine salvata, ma potrebbe subire ulteriori implementazioni dopo questa prima fase di test. Anche se alcuni utenti dichiarano di averla intravista dopo il passaggio all’ultima beta dell’app Google, altri sottolineano che pur avendo fatto l’update dell’applicazione non abbiano trovato ancora la novità. Per scoprire se siete tra i fortunati, dunque, non vi resta che provare ad installare la versione ancora non stabile di Google App sul vostro smartphone e fare un veloce test effettuando una ricerca. In alternativa, non vi resterà che avere ancora un po’ di pazienza.