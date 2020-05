Sviluppare app per iOS? Ecco il corso gratuito

Redazione Webnews,

Avete un’idea che vi sembra geniale per un’applicazione per iOS e non sapete come iniziare per trasformarla in qualcosa di concreto? Ora arriva la soluzione gratuita legata alla pandemia da COVID-19 ancora in corso.

L’Università di Stanford ha deciso di rendere disponibile in modo gratuito il corso Developing Apps for iOS usando SwiftUI, due lezioni tenute online dai docenti del corso CS193p per la primavera 2020 per i loro studenti. Non serve registrazione, solo un quaderno per gli appunti e tanta voglia di apprendere.

Le due prime lezioni, Course Logistics e Intro to SwiftUI e MVVM e Swift Type System possono essere seguite gratuitamente su YouTube. E se la prima lezione consiste in una vera e propria introduzione a SwiftUI e al suo utilizzo, la seconda entra più nel dettaglio ed è accompagnata da letture aggiuntive “assolutamente essenziali per l’apprendimento del materiale in questo corso” e da compiti da svolgere dopo averla seguita.

A queste due prime lezioni, spiegano dalla Stanford University, ne seguiranno altre con cadenza bisettimanale. Tutte le lezioni saranno disponibili gratuitamente su YouTube fino al completamento del corso. Non sarà possibile interagire coi docenti e fare domande, ma ogni lezione consigliera ulteriori materiali per approfondire e comprendere meglio ed esercizi e compiti per mettersi alla prova.

Potete trovate tutti i dettagli e i link diretti alle lezioni su YouTube a questo indirizzo.