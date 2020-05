Twitter introduce i Fleet: i tweet spariscono dopo 24 ore

Redazione Webnews,

I contenuti che spariscono dopo 24 ore sono diventati parte integrante di social network come Facebook e Instagram, ma qualcosa di simile è disponibile anche su Whatsapp e, da molto prima, sul precursore dei contenuti a tempo: Snapchat.

Ora anche Twitter ha deciso di testare qualcosa di simile, scegliendo l’Italia come banco di prova dopo una prima fase di test in Brasile. I nuovi contenuti a tempo sono stati ribattezzati Fleet, o pensieri fugaci. L’annuncio è stato dato Kayvon Beykpour, Product Lead di Twitter, con un tweet che illustra le schermate principali della novità.

I Fleet sono un mix tra un tweet e una Storia così come siamo abituati a conoscere le Storie da altri social network: si possono condividere testi, immagini e video che resteranno visibili sul proprio profilo per 24 ore, per poi sparire.

La visualizzazione dei Fleet, proprio come accade con le Storie di Facebook o Instagram, saranno accessibili cliccando sul cerchietto con la foto dell’utente nella parte alta della schermata principale di Twitter, o in alternativa recandosi nel profilo dell’utente che ha condiviso un Fleet.

La novità per gli utenti italiani è in fase di rollout. Se ancora non vedete la possibilità di creare un Fleet su Twitter non dovete far altro che attendere e riprovare. Nel giro di qualche giorno tutti gli utenti italiani potranno creare dei Fleet, mentre il resto del Mondo dovrà attendere ancora un po’.

Per tutti gli italiani: pronti, partenza e via con i Fleet! 🇮🇹 https://t.co/OUXAF2vqci — Twitter Comms (@TwitterComms) May 21, 2020