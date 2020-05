Come far partire una videochiamata da Instagram

Redazione Webnews,

Le Stanze di Messenger sono sbarcate anche su Instagram e da oggi è possibile far partire le videochiamate con un massimo di 50 partecipanti anche dal social network fotografico di proprietà di Facebook.

Come accadrà presto su Whatsapp, almeno stando all’ultima beta rilasciata nei giorni scorsi, Facebook ha deciso di integrare Facebook Rooms anche in Instagram, dando la possibilità agli utenti del social network di selezionare fino a 49 contatti e far partire una videochiamata di gruppo, che si svolgerà poi tramite l’app ufficiale di Facebook Messenger, che deve inevitabilmente essere installata sul dispositivo.

La novità è in fase di rollout e nel corso dei prossimi giorni tutti gli utenti di Instagram avranno la possibilità di far partire le videochiamate dal social network. Vediamo insieme come fare.

Aprite Instagram

Fate un tap sull’icona di Instagram Direct

Fate un tap sulla nuova icona della videochiamata che trovate in alto a destra della schermata

Da lì avrete la possibilità di scegliere fino a 49 contatti da far entrare nella nuova Stanza di Facebook Messenger

Fate un tap su Inizia per passare a Facebook Messenger e avviare la videochiamata

Possiamo quindi dire, in un certo senso, che le videochiamate sono arrivate anche su Instagram!