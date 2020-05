Citra: i giochi Nintendo 3DS su Android

Redazione Webnews,

Fa il debutto nel mondo dei videogame un nuovo emulatore che sicuramente non farà felice Nintendo. Si chiama Citra Emulator e consente di emulare i giochi di Nintendo 3DS su qualunque tipo di dispositivo Android. Citra è in sviluppo da anni ed è disponibile per diverse piattaforme: su PC, ad esempio, gli sviluppatori hanno raggiunto risultati importanti, mentre lo sbarco su dispositivi che montano il sistema operativo di Google è una novità assoluta per questo emulatore, realizzato in due versioni.

Citra: l’emulatore per Nintendo 3DS ora anche su Android

Considerata la natura mobile della storica console della casa nipponica, la trasposizione dei suoi videogame su smartphone e tablet Android rappresenta una connessione quasi naturale. Inoltre, secondo quanto riferisce in Rete chi lo ha già provato (su YouTube si possono trovare alcuni video), l’emulatore di Citra è in grado di replicare tutte le funzioni del Nintendo 3DS: dal supporto agli amiibo, all’integrazione con fotocamera e microfono degli smartphone, senza dimenticare i controlli di movimento, che garantiscono un’ottima esperienza di gioco.

Citra Emulator su Google Play in versione free e pro

L’emulatore è scaricabile gratis dallo store di Google Play, ma è disponibile anche una versione a pagamento della stessa app, che offre funzionalità in più. Ovviamente, la fluidità dei giochi dipenderà molto dal dispositivo su cui l’app viene installata: su smartphone di nuova generazione e con GPU prestanti, i risultati sono di livello, mentre in caso di cellulari datati non ci si aspetti miracoli. Inoltre, ricordiamo che l’emulazione dei videogame non è legale, poiché sostanzialmente si tratta di un utilizzo non autorizzato di materiale coperto da copyright. Il download di videogame (salvo eccezioni come i titoli diffusi con licenze copyright free) non è consentito, lo ricordiamo, nemmeno se si dispone di una copia originale degli stessi. Questo articolo è stato redatto a titolo puramente didattico.