Come scaricare un video da Facebook

Redazione Webnews,

Facebook permette ormai da anni di caricare, condividere e visualizzare video sulla piattaforma, arrivando anche a lanciare Facebook Watch per potenziare questo aspetto del social network, ma non ha mai dato agli utenti la possibilità di scaricare i video per poterli visualizzare in un secondo momento in assenza di connessione, come accade ad esempio per i principali servizi di streaming come Netflix, Amazon Prime Video o Disney+.

Se volete scaricare un video da Facebook, caricato da voi o da un vostro amico, così da poterlo visualizzare anche in assenza di connessione internet, il modo esiste, ma bisogna ricorrere a servizi di terze parti, come il pratico e gratuito GetVid.

Utilizzare GetVid è semplicissimo: è sufficiente copiare l’URL del video di Facebook che volete scaricare, incollarlo nella barra di ricerca e cliccare su SCARICARE. La schermata successiva vi darà la possibilità di scaricare il video in alta qualità, in qualità normale o di scaricare soltanto l’audio del video in formato Mp3.

È sufficiente cliccare sull’opzione desiderata per far partire il download del file nel vostro computer, così da essere conservato. Se utilizzate il browser Chrome potete approfittare anche dell’estensione di GetVid per rendere ancora più facile la procedura di download.