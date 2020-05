Facebook testa CatchUp per le chiamate di gruppo

Redazione Webnews,

Stavate disperatamente cercando una nuova applicazione che vi permetta di effettuare chiamate di gruppo? Quasi certamente no, vista il già altissimo numero di app e servizi già affermati che permettono di fare questo e molto di più, ma Facebook sta lavorando ad una nuova app, CatchUp, che punta a qualcosa di un po’ diverso.

CatchUp, in fase di sviluppo dal team dei nuovi prodotti sperimentali di Facebook, vorrebbe risolvere un problema a cui spesso ci si trova davanti quando si vuol chiamare qualcuno: sarà disponibile o rischio di disturbare?

Sulla base dei nostri studi, uno dei motivi principali che spingono le persone a non chiamare gli amici e i familiari più di frequente è che non sanno quando sono disponibili per parlare o temono di disturbarli.

È Nikki Shah di Facebook ha spiegare qual è la soluzione ipotizzata per la nuova app. Gli utilizzatori di CatchUp potranno indicare quando sono disponibili per parlare e segnalerà anche le chiamate in corso tra gruppi ristretti di persone, fino ad 8 contatti nella sua configurazione attuale.

Si tratta di una sorta di evoluzione dello stato già presente su Whatsapp o altri servizi simili, mai davvero utilizzato in massa dagli utenti. Perché le cose dovrebbero essere diverse con CatchUp? Difficile dirlo, soprattutto perché lo sforzo di dover scaricare e utilizzare una nuova applicazione che, a conti fatti, fa qualcosa che fanno già altre decine di applicazioni, potrebbe non essere un incentivo a farlo.

Sarà il tempo a dirci se il nuovo esperimento di Facebook morirà sul nascere o riuscirà pian piano ad imporsi come valida alternativa a servizi già esistenti, a cominciare dal già collaudato Facebook Messenger.

CatchUp è stata lanciata per iOS e Android negli Stati Uniti e resterà disponibile per un periodo limitato. Il suo utilizzo non richiede la creazione di alcun account, né di Facebook né di altri servizi. I contatti vengono pescati direttamente da quelli salvati sul proprio dispositivo.