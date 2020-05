Spotify rimuove il limite dei 10mila brani

Redazione Webnews,

C’è voluto fin troppo tempo, ma alla fine Spotify ha deciso di accontentare le numerose richieste degli utenti: da oggi è stato finalmente rimosso il limite dei 10mila brani che gli utenti potevano aggiungere alla propria libreria musicale.

Era già assurdo di per sé: di fronte ad un catalogo di oltre 50 milioni di brani, perché costringere gli utenti a scegliere fino a 10mila brani da avere sempre a portata di mano nella propria collezione?

Questo limite era tra le cose che più lamentavano gli utenti Premium della piattaforma, decisi a pagare un abbonamento mensile nella speranza che le loro richieste venissero ascoltate.

Il limite è finalmente stato rimosso e da oggi tutti gli utenti di Spotify possono aggiungere alla propria collezione, accessibile tramite l’apposito tab su Spotify, tutti i brani che desiderano, senza alcun limite.

Resta, invece, il limite dei 10mila brani per le playlist e per i brani che gli utenti possono scaricare su 5 dispostivi per l’ascolto offline, funzionalità ovviamente riservata agli utenti Premium.