YouTube vuole integrare i risultati di ricerca del Web

Mirko Nicolino,

È un periodo di grandi cambiamenti per YouTube, uno dei servizi di punta della galassia Google. Dal quartiere generale di Mountain View stanno sfornando novità in quantità soprattutto da quando è iniziato il lockdown. E ora che le misure sono state allentate e pian piano le persone possono trascorrere più tempo fuori casa, sembra che il colosso dell’informatica non voglia ugualmente fermarsi. Nei giorni scorsi, ad esempio, è stato introdotto in YouTube un promemoria che ci ricorda di andare a dormire, ma si sta già lavorando ad un’altra novità, ovvero l’integrazione dei risultati della ricerca Web di Google tra i video.

YouTube: risultati di ricerca Web tra i video

A segnalare la nuova funzionalità sono stati alcuni utenti di Reddit, che nelle scorse ore hanno anche condiviso a supporto uno screenshot (lo trovate in calce). Si tratterebbe per ora di un test per un numero ristretto e selezionato di utenti e l’attivazione non dipenderebbe da un aggiornamento dell’app per dispositivi mobili, ma si tratterebbe di una novità distribuita tramite update del server di YouTube. Non si tratta di nulla di trascendentale, ma è una piccola rivoluzione: una volta inserita una parola chiave o una frase nel campo di ricerca di YouTube, lo stesso restituisce sia i video corrispondenti, ma anche alcuni link news ricavati dalla serp.

Guardando lo screenshot si notano chiaramente, sotto a quattro risultati corrispondenti alla chiave di ricerca, un risultato sotto la sezione Result from the Web. Almeno in questa prima fase la nuova funzionalità non risulta essere in test per gli utenti italiani, ma non è da escludere che una volta terminata questa fase beta, la funzione possa essere distribuita contemporaneamente in tutto il mondo. Molti utenti troveranno questa nuova funzione utile, poiché cercando semplicemente un brano musicale, potrebbe traversi contestualmente i link con le ultime novità sul proprio artista preferito e quant’altro.