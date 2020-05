Matteo Tontini,

Come silenziare qualcuno su Instagram? Una domanda che in molti si pongono: per esempio, nel caso si ritrovino a scorrere una miriade di foto e video che non gli interessano ma non vorrebbero smettere di seguire la persona che li pubblica. O, magari, la maggior parte di questi contenuti è pubblicata da profili che conoscono a malapena o da amici che non sentono da tempo.

Forse sarebbe poco carino togliere il follow, meglio allora rendere invisibili i loro post nel feed. Ecco una guida rapida ed efficace per scoprire come silenziare una persona su Instagram senza smettere di seguire il suo account.

Instagram: come silenziare un utente

Prima di silenziare qualcuno su Instagram, è bene sapere che in questo modo non solo non si riceveranno più le notifiche post, ma spariranno completamente dalla timeline tutti i contenuti pubblicati da quella persona (si potranno comunque visualizzare andando sulla sua bacheca).

È possibile silenziare qualcuno su Instagram sia da iPhone che da dispositivi Android, indistintamente. Tutto ciò che bisogna fare è:

Lanciare l’app

Trovare il post che si desidera “mutare”

Una volta individuato, fare tap sui tre pallini di fianco a esso

di fianco a esso Selezionare Silenzia

Scegliere Disattiva i post per visualizzare solo le Storie oppure Disattiva i post e la storia per non visualizzare più nulla di quel profilo

Andando sull’account della persona che si desidera mutare, inoltre, è possibile anche silenziare solo le Storie. Importante precisare che, quando si silenzia una persona, quest’ultima non lo verrà a sapere – non gli arriverà alcuna notifica, in sostanza.

Nel caso in cui, in futuro, si volessero rivedere le storie e i post di un utente silenziato nel proprio feed, basterà semplicemente andare sulla sua bacheca e scegliere l’opzione Riattiva accanto alla dicitura Hai disattivato i post e la storia (sotto la descrizione).

