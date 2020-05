PlayStation 5: la presentazione il 3 giugno?

Redazione Webnews,

PlayStation 5 sarà mostrata al mondo intero nel giro di pochissimi giorni. Jeff Grubb, giornalista di VentureBeat, si è ormai sbilanciato e dopo aver prima annunciato la presentazione per il 4 giugno prossimo, oggi ha specificato che in realtà Sony terrà due eventi per mostrare la sua nuova console. Il 3 giugno ci sarà, a meno di clamorosi dietrofront, un evento negli Stati Uniti, mentre in Giappone l’evento è in programma il giorno dopo. La conferma arriva anche da Bloomberg, tramite il suo analista Jason Schreier, che rimane in linea con le indiscrezioni di Grubb sia sulle date sia sul numero degli eventi (sicuramente più di uno).

PlayStation 5: due indizi fanno una prova

Ancora pochi giorni, dunque, e la nuova console con cui Sony lancia la sfida a Microsoft (che a sua volta risponderà con la XBox Series X tra i mesi di ottobre e novembre) sarà svelata all’intero globo. In tanti si chiedono quale sarà innanzitutto il design della PS5, per ora soltanto immaginato a partire dallo stile del gamepad DualSense. Attenzione, però, perché a sorpresa la casa nipponica potrebbe giocare ancora sull’effetto attesa, concentrandosi nei primi eventi solo sui giochi e rinviare la presentazione della console ad una data successiva. Del resto, in Sony sono dei maestri dell’hype, come ha confermato di recente il CEO Kenichiro Yoshida durante un Corporate Strategy Meeting che ha preannunciato la presentazione imminente “di una line-up irresistibile”.

Sony: prima i giochi poi la PS5?

Insomma, al momento di sicuro c’è che Sony ha in programma diversi eventi, che partirà dagli Stati Uniti e poi toccherà al Giappone. Il 3 e il 4 giugno potrebbe essere presentata la nuova console, ma l’azienda nipponica potrebbe togliere i veli solo ai giochi con cui ci sarà il lancio di PlayStation 5 e rinviare l’annuncio più importante ad eventi da tenersi nei giorni successivi.