Gmail web: arriva il menu rapido delle impostazioni

Matteo Tontini,

Accedere alla pletora di impostazioni nascoste in Gmail potrebbe non essere così semplice per tutti, ma Google si sta attivando affinché lo diventi. La società sta infatti lanciando un menu rapido delle impostazioni che consente di accedere immediatamente alle opzioni per modificare l’aspetto della casella di posta elettronica senza uscire dalla pagina.

Una volta che la nuova funzione sarà disponibile sul proprio account, si attiverà automaticamente e non sarà necessario – come detto – uscire dalla pagina per vedere le modifiche apportate alla casella e-mail. Il menu rapido delle impostazioni contiene un’opzione per modificare la densità delle informazioni visualizzate (si può scegliere tra impostazione predefinita, normale o compatta).

Consente anche di selezionare a quali e-mail si desidera dare la priorità nella propria casella di posta. Un’altra voce permette invece di aggiungere un riquadro di lettura in modo da poter vedere i contenuti di un messaggio di posta elettronica senza aprirlo. Infine, è possibile modificare anche il tema di Gmail dal menu rapido delle impostazioni.

Google ha specificato che la nuova funzione per il menu rapido non aggiunge nuove opzioni a Gmail. Si tratta soltanto di un nuovo strumento per accedere con più immediatezza a quelle già disponibili.

Il menu rapido delle impostazioni di Gmail è già in fase di distribuzione e rappresenta una delle più grandi aggiunte alla casella web degli ultimi mesi (insieme all’integrazione di Google Meet in Gmail). Coloro che ancora non lo visualizzano, dovranno attendere: a detta del colosso della ricerca sarà disponibile per tutti (sia utenti G Suite che “standard”) entro la metà di luglio.