Matteo Tontini,

Come programmare un tweet su Twitter? La nuova funzione introdotta dal social dell’uccellino consente a tutti gli utenti di pianificare i propri cinguettii da qui a 18 mesi. Il meccanismo ricorda un po’ quello già adottato dalle pagine Facebook, che permettono di programmare i post in sequenza.

Ecco una guida breve ma efficace per scoprire come programmare un tweet, sebbene il processo sia già di per sé piuttosto semplice.

Twitter: come programmare un cinguettio

Dopo aver aperto la piattaforma, bisogna procedere in questo modo:

Scrivere un tweet nell’apposito spazio

Fare clic sull’icona del calendario con l’orologio

Scegliere il giorno e l’ora in cui si desidera pubblicare il tweet, poi premere Conferma

Fare clic sul tasto Programma (che comparirà al posto di Twitta)

A questo punto, il tweet è stato programmato con successo. Val la pena sottolineare che finestra pop-up include anche il fuso orario in uso, in modo da poter capire più facilmente quando verrà pubblicato il tweet. Da lì è possibile peraltro visualizzare un elenco dei tweet pianificati, il che semplifica la programmazione di più tweet.

Facendo clic su Modifica, sarà infine possibile selezionare i tweet pianificati per eliminarli (nel caso in cui non si volesse più pubblicarli).

Si tratta di una funzione che potrebbe tornare utile soprattutto ai profili aziendali, che talvolta necessitano di pianificare in anticipo i cinguettii da pubblicare.

