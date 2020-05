Sony: i nuovi giochi per PS4 compatibili con PS5

Redazione Webnews,

Sony si prepara all’evento del prossimo 4 giugno (ore 22:00) quando non sarà presentata ancora la nuova console PlayStation 5, ma saranno protagonisti i giochi. Secondo quanto emerge dal numero più recente di PlayStation Magazine, sono 38 i giochi attualmente in fase di sviluppo per la nuova console nipponica e alcuni di essi dovrebbero essere al centro del primo evento. Ovviamente, almeno nella prima fase, ci saranno tanti titoli “cross-gen”, ovvero a cavallo tra la precedente console e la nuova, fino a quando non ci sarà il definitivo passaggio di consegne. Un aspetto questo, che sarà comune anche a Microsoft, che lancerà nei prossimi mesi la su Xbox Series X.

Sony: i nuovi giochi certificati per PS4 compatibili con PS5

Sony, dal canto proprio, vuole presentarsi ai nastri di partenza con una linea di giochi quanto più forte possibile ed è per questo, secondo Eurogamer, che ha preteso che i nuovi titoli per PlayStation 4 siano anche compatibili per PlayStation 5. Stiamo parlando dei giochi che saranno certificati dal 13 luglio in poi, ma sia ben chiaro che la certificazione non corrisponde al lancio sul mercato. Ad esempio, un titolo in uscita il 15 luglio per PS4 è stato sicuramente certificato prima di questa decisione, ragion per cui non sarà compatibile con la nuova console poiché non ne era ancora richiesta la garanzia, ma non è detto che non lo diventi in futuro.

Insomma, ancora pochi giorni e poi conosceremo tutti i dettagli, almeno relativamente all’aspetto giochi della PlayStation 5. Sembra che comunque le software house erano già state messe al corrente con anticipo da parte di Sony, che avrebbe messo a disposizione dei devkit modificati per testare la compatibilità dei titoli con la nuova console. Intanto, sembrano confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi: al centro dell’evento del 4 giugno prossimo dovrebbero esserci A Rat’s Quest: The Way Back Home, Moonray, Microman, PsyHotel, Soulborn, e ancora Battlefield 6, The Sims 5 e Assassin’s Creed Valhalla.