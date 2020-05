Xbox Series X, i giochi compatibili con Smart Delivery

Redazione Webnews,

Xbox Series X, la console di ultima generazione di Microsoft, uscirà entro la fine dell’anno in data ancora da ufficializzare, e visti i tanti videogiochi in uscita da qui a quel momento, in tanti si stanno ponendo una domanda più che lecita: ha senso acquistare un gioco per Xbox One o Xbox One S a ridosso dell’uscita della nuova console?

Sappiamo già che i titoli per Xbox One e Xbox One S saranno compatibili anche con Xbox Series X, ma come la mettiamo con i videogiochi di prossima uscita come Assassin’s Creed Valhalla o l’attesissimo Cyberpunk 2077? La soluzione al dilemma è stata annunciata ieri da Microsoft: Smart Delivery.

Smart Delivery vi permette di acquistare un gioco per Xbox One e di ricevere automaticamente anche una copia digitale del titolo per Xbox Series X, così da assicurarvi, in caso di acquisto futuro della nuova console di avere sempre la versione di quel titolo ottimizzata per Xbox Series X.

La novità riguarda, al momento, soltanto una serie di videogiochi già annunciati, ma nel corso dei prossimi mesi potrebbe essere estesa anche ad altri titoli:

Assassin’s Creed Valhalla

Call of the Sea

Chorus

Cyberpunk 2077

Halo Infinite

Hellblade 2

Dirt 5

Scarlet Nexus

Second Extinction

The Ascent

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Yakuza: Like a Dragon

Acquistando questi titoli nella loro versione per Xbox One avrete la certezza, quando acquisterete Xbox Series X, dell’upgrade gratuito della versione digitale del titolo per la nuova console, così da evitare di dover effettuare un nuovo acquisto per godere al massimo delle potenzialità di Xbox Series X.