Amazon Prime Video, le novità di giugno 2020

Redazione Webnews,

L’inizio di un nuovo mese coincide con l’arrivo di una nuova valanga di contenuti in streaming e per giugno 2020 Amazon Prime Video ha deciso di riservarci grande sorprese, allietando anche gli utenti italiani con la terza e ultima stagione di quella folle serie tv che è Future Man. Ma le sorprese sono tante! Vediamo insieme tutte le novità di giugno 2020 su Amazon Prime Video.

Catalogo Amazon Prime Video: uscite di giugno 2020

1 giugno

Future Man (Serie TV) narra la storia di Josh Futterman (Josh Hutcherson), addetto alle pulizie di giorno e gamer di fama mondiale di notte. Tiger (Eliza Coupe) e Wolf (Derek Wilson), protagonisti del videogioco di cui è un fuoriclasse, assegnano a Josh il compito di viaggiare nel tempo per prevenire l’estinzione dell’umanità causata dalla mortale invasione di una super-razza.

Temple (Film). Di Michael Barrett con Logan Huffman, Natalia Warner e Brandon Sklenar.

Hellion (Film). Di Kat Candler con Aaron Paul, Juliette Lewis e Josh Wiggins.

5 giugno

El Presidente (Serie TV) racconta le vicende del cosiddetto “FIFA Gate”, il famoso scandalo di corruzione del 2015, in più di 200 paesi in esclusiva su Prime Video. Ambientata nelle principali città dell’America Latina, degli Stati Uniti e d’Europa la serie esplora lo scandalo sportivo che ha scosso il mondo attraverso la storia di Sergio Jadue, il presidente di un piccolo club Cileno che è uscito dall’anonimato e divenuto il personaggio chiave di un complotto da 150 milioni di dollari per mano del noto presidente della Football Association argentina, Julio Grondona.

Cena con Delitto: Knives Out (Film). Di Rian Johnson con Daniel Craig, Chris Evans e Ana de Armas.

6 giugno

Johnny English Strikes Again (Film). Di David Kerr con Rowan Atkinson, Ben Miller e Olga Kurylenko.

10 giugno

L’Amore A Domicilio (Film). Di Emiliano Corapi con Miriam Leone e Simone Liberati.

Sentimentalmente pavido, Renato si è sempre tenuto lontano da relazioni che lo coinvolgessero davvero. Ma quando scopre che Anna, conosciuta per caso, è reclusa agli arresti domiciliari, decide di lasciarsi andare ai sentimenti sempre temuti. In quella casa, dove è l’unico uomo, è convinto di poter controllare la situazione. In amore, però, non esistono vie sicure e ben presto la situazione si complica…

13 giugno

Playing It Cool (Film). Di Justin Reardon con Chris Evans, Michelle Monaghan e Topher Grace.

15 giugno

Dispatches From Elsewhere (Serie TV) è una nuova serie antologica che racconta le vicende di quattro persone nella cui vita manca qualcosa ma non riescono a capire esattamente cosa. I quattro si ritrovano insieme per caso o forse per un disegno, quando incappano in un enigma che si cela dietro il velo delle loro vite di tutti i giorni. Nell’accettare le misteriose sfide proposte loro da “Dispatches From Elsewhere” si accorgono di come il mistero sia più profondo di quanto immaginassero e aprono gli occhi su un mondo di possibilità e magia.

Il Ladro Di Giorni (Film). Di Guido Lombardi con Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio, e Augusto Zazzaro.

Non Sposate Le Mie Figlie! (Film). Di Philippe de Chauveron con Christian Clavier, Chantal Lauby e Ary Abittan.

Fantozzi 2000 – La Clonazione (Film). Di Domenico Saverni con Paolo Villaggio, Milena Vukotic e Anna Mazzamauro.

19 giugno

D.N.A.: Decisamente Non Adatti (Film). Di e con Lillo e Greg

20 giugno

Halloween (Film). Di David Gordon Green con Jamie Lee Curtis, Judy Greer e Andi Matichak.

22 giugno

Belle Et Sébastien 2 (Film). Di Didier Lafond e Julien Lecat con Félix Bossuet, Margaux Chatelier e Christian Duguay.

Belle Et Sébastien 3: Amici Per Sempre (Film). Di Clovis Cornillac con Félix Bossuet, Tchéky Karyo e Clovis Cornillac.

30 giugno

David And Goliath (Film). Di Wallace Brothers con Matt Berberi, Michael Wayne Foster e John Knox.

Colossal (Film). Di Nacho Vigalondo con Anne Hathaway, Jason Sudeikis e Austin Stowell.