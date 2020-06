Android, uno sfondo vi manda in tilt il telefono!

Matteo Tontini,

Nel caso in cui utilizziate uno smartphone Android, fate attenzione. La scelta dello sfondo potrebbe essere un problema: alcuni utenti hanno infatti scoperto che la foto di un paesaggio apparentemente innocua causa il brick del dispositivo quando viene utilizzata come wallpaper.

Di seguito è possibile dare un’occhiata all’immagine incriminata, da non usare assolutamente.

Impostandola come sfondo, il telefono non sarà completamente morto, ma entrerà in un ciclo che disattiva e riattiva la schermata di blocco. Anche dopo un riavvio. L’unico modo per uscirne fuori è usare la modalità provvisoria per eliminare la foto, oppure utilizzare il boot loader per ripristinare da zero il dispositivo.

Ma cos’è che causa il problema? A quanto pare, potrebbe dipendere dallo spazio dei colori supportato dal telefono e da come viene gestito. Secondo quanto riportato da 9to5google, l’immagine utilizza spazi di colori RGB anziché sRGB, che Android preferisce, e Android 10 non lo convertirebbe direttamente come fa l’anteprima di Android 11. Di conseguenza, questo causerebbe problemi ogni volta che un telefono incompatibile vuole visualizzare l’immagine, ecco perché averla impostata come sfondo sarebbe un bel problema.

È chiaro che l’immagine riportata è solo una delle tante che infastidiscono i dispositivi con il sistema operativo mobile di Google, altre infatti potrebbero causare lo stesso grattacapo. A rischio sono soprattutto le persone che non hanno la più pallida idea di come ovviare al problema, soprattutto alla luce del fatto che i burloni pronti a divertirsi con questo genere di cose non mancano mai. Ecco perché è caldamente consigliato scaricare sfondi o immagini per smartphone soltanto da siti fidati.

A ogni modo, val la pena sottolineare che il fix di Google è in arrivo già questa sera, con la patch di giugno.