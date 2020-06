Overcooked: come scaricare il gioco gratis

Redazione Webnews,

Epic Games regala anche questa settimana un gioco e dopo i capolavori di GTA V e Civilization VI, stavolta il videogame scaricabile gratis è Overcooked. Il download libero del titolo è partito alle ore 17:00 di oggi: fino all’11 giugno è possibile scaricare il gioco gratis ed installarlo in qualsiasi momento, anche dopo quella scadenza. Probabilmente qualcuno non conosce bene questo videogame, ma anche se non ha forse un nome altisonante si tratta di un party game in grado di tenere incollati per ore davanti allo schermo del proprio PC.

Overcooked: testa le tue doti culinarie in ambientazioni bizzarre

Si può giocare ad Overcooked fino ad un massimo di 4 giocatori, ciascuno dei quali deve vestire i panni dell’aspirante cuoco. Lo scopo è quello di preparare piatti prelibati ed evitare che i clienti scappino dal locale. Il punto di forza di questo videogame è che sia che si giochi in singolo, sia in multiplayer, i contenuti a disposizione sono tanti, con livelli da sbloccare, nuovi personaggi, chef e perfino sfide di coppia. A dare un tocco di pepe al tutto ci pensano poi le ambientazioni, variegate e per certi versi bizzarre: dovrete infatti cucinare a bordo di tir in corsa, sulla nave di un pirata o sotto terra.

Overcooked: link e download gratis

Per approfittare del regalo e scaricare gratis Overcooked, non dovete fare altro che andare sullo store di Epic Games a questo indirizzo, effettuare il login con le vostre credenziali (chi non ha un account può effettuare l’accesso anche tramite alcuni dei propri profili social) e cliccare su Ottieni presente a destra, immediatamente sotto i video che mostrano alcune scene del gioco. Come si può vedere dal prezzo sbarrato, prima che fosse posto in download gratuito, Overcooked costava 13,99 euro, il prezzo che riavrà a partire dalle ore 17:01 del prossimo 11 giugno.