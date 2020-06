Facebook su Android: modalità scura e altre novità

Redazione Webnews,

Il dark mode va di moda e anche Facebook ha deciso di “piegarsi” alle richieste degli utenti. L’interfaccia caratterizzata dalla modalità scura è già stata introdotta proprio nel periodo di lockdown su WhatsApp, Messenger, Instagram e sulla versione desktop di Facebook. Era inevitabile che prima poi il dark mode dovesse sbarcare anche sull’app del social network di Mark Zuckerberg. Ad anticipare ciò che accadrà con il prossimo update dell’app per dispositivi Android, è il sito 9to5google.com, di certo non nuovo a questo tipo di indiscrezioni.

Facebook: dark mode su Android con un interruttore

Lo stesso sito ha pubblicato una serie di screenshot della nuova versione dell’app di Facebook per dispositivi con sistema operativo Google ed emerge chiaramente che tra le novità ci sarà la nuova interfaccia scura. La novità sarà introdotta presto anche nella versione dell’applicazione per dispositivi iOS, perché le schermate pubblicate da 9to5google confermano che lo sviluppo sia ormai in fase molto avanzata. Una volta aggiornata l’app, sarà possibile passare dalla modalità light a quella dark utilizzando un semplice interruttore, con tutta l’interfaccia che in automatico si adeguerà alla nuova colorazione.

Le altre novità dell’app di Facebook

Non si sa ancora quando la nuova release dell’app di Facebook sarà rilasciata, ma la certezza è che il dark mode non sarà l’unica novità. il social network di Zuckerberg ha infatti realizzato una sezione apposita per ospitare informazioni utili sul coronavirus. Anche se la parte più difficile dell’emergenza sembra essere alle spalle, occorre tenere sempre alta la guardia e dopo averla già introdotta nella versione desktop, Facebook ha aggiunto un’area con grafici e statistiche locali sul Covid-19, con tanto di contatore di casi confermati in cima alla pagina. Infine, cambierà interfaccia la sezione Tempo trascorso su Facebook, mentre la Quiet Mode sostituirà l’attuale funzione che consente di disattivare le notifiche push.