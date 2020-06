Samsung Galaxy Watch 2 diventa Galaxy Watch 3?

Redazione Webnews,

Samsung non ha abbandonato il settore degli smartwatch ed è in procinto di presentare un nuovo modello che fino a pochi giorni fa veniva indicato dalle numerose indiscrezioni come Samsung Galaxy Watch 2 o Galaxy Watch Active 3.

Ora un nuovo documento in arrivo dal sito dell’ente di certificazione NBTC (Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission) svela che Samsung avrebbe optato per un mix tra i due nomi, chiamando il nuovo smartwatch Galaxy Watch 3. Il documento va oltre e ci rivela che il nuovo dispositivo avrà una cornice rotante e sarà disponibile in due diverse varianti, col quadrante da 41 mm e da 45 mm.

Il Samsung Galaxy Watch 3 sarà dotato di connettività LTE/Rete cellulare, sarà resistente all’acqua fino a 5 ATM e sarà prodotto in Vietnam. Non solo: il dispositivo supporterà la ricarica wireless 5W.

Quando possiamo aspettarci la presentazione ufficiale e il lancio sul mercato? Non ci sono conferme su questo, ma tutto sembra puntare verso un annuncio ufficiale durante l’evento in cui sarà svelato il nuovo Samsung Galaxy Note 20, possibilmente il prossimo agosto.