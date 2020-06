Instagram, per incorporare foto servono i diritti

Matteo Tontini,

Instagram ha fatto una rivelazione che potrebbe destabilizzare molte testate giornalistiche, blog e, in generale, creatori di contenuti. A quanto pare, il social network incentrato sugli scatti non darebbe una licenza d’uso alle persone che incorporano (o “embeddano”) foto di terzi.

Un portavoce di Facebook, società proprietaria di Instagram, ha dichiarato:

Sebbene i nostri termini ci consentano di concedere una sub-licenza, non ne garantiamo una per le nostre API di incorporamento. Le nostre politiche sulla piattaforma richiedono a terzi di disporre dei diritti necessari dai titolari degli stessi. Ciò include la garanzia di disporre di una licenza per condividere questo contenuto, se la licenza è richiesta dalla legge.

In altre parole qualsiasi utente, azienda, blog o testata giornalistica dovrebbe chiedere al proprietario di una foto una licenza separata qualora la volessero condividere tramite la funzione di incorporamento di Instagram. In caso contrario, rischierebbe di andare incontro a una causa legale per violazione di copyright.

Mentre i fotografi professionisti potrebbero accettare senza remore l’annuncio di Instagram, è difficile dire quale effetto avrà questa politica sugli utenti comuni. A meno che la società non faccia di tutto per chiarire questo importante aspetto, la maggior parte delle persone non saprà di dover ottenere un’autorizzazione prima di incorporare la foto di qualcuno.

Instagram ha detto inoltre ad Ars Technica che starebbe esplorando nuovi modi per dare agli utenti un maggiore controllo su chi può incorporare le loro foto. Se Instagram disabilitasse l’embedding a discrezione dell’utente, ridurrebbe drasticamente la quantità di contenuti Instagram al di fuori dell’app.

