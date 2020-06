700 giochi a soli 5 $ per combattere il razzismo

Matteo Tontini,

I giocatori PC hanno adesso la possibilità di portarsi a casa un numero enorme di titoli con una manciata di spiccioli, contribuendo al contempo a una giusta causa. Il negozio di videogiochi online Itch.io ha pubblicato un’offerta pay-what-you-want intitolata “Bundle for Racial Justice and Equality” che include oltre 700 titoli indie.

Ciò significa che l’utente ha la possibilità di sborsare qualsiasi cifra desideri per riscattare il cospicuo pacchetto. A onor del vero c’è una donazione minima di 5 dollari per accedere ai giochi, ma qualunque somma venga sborsata sarà suddivisa equamente tra il NAACP Legal Defense and Education Fund e il Community Bail Fund.

La raccolta di titoli ne include alcuni che gli utenti più addentrati nel settore dei videogiochi potrebbero ben conoscere: tra questi si annoverano Night in the Woods, Oxenfree, Catlateral Damage, A Mortician’s Tale, Wheels of Aurelia e Quadrilateral Cowboy. Sebbene sarà difficile che i giocatori testino ogni singolo titolo presente nel bundle, qualcuno è davvero di grande valore e potrebbe meritare una chance. L’offerta terminerà entro una settimana ed è possibile accedervi da questo indirizzo.

La raccolta nasce a seguito delle numerose proteste per la morte di George Floyd, a cui si sono uniti numerosi movimenti per i diritti umani e la parità razziale, come il Black Lives Matter. Di conseguenza, sborsare soldi per un bundle del genere non è soltanto un’occasione per fare man bassa di nuovi titoli, ma anche per dare il proprio apporto a un’importante causa.

A proposito dei tumulti che si sono scatenati negli scorsi giorni, Facebook ha rimosso circa 200 account di persone collegate a gruppi di odio.