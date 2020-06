Disdetta DAZN: come si fa, guida completa

Mirko Nicolino,

DAZN, la tv in streaming che consente di assistere a calcio ed altri eventi sportivi live e on demand, consente di effettuare un abbonamento mensile da 9,99 euro. Serie A, Liga Spagnola, coppe inglesi, motori e quant’altro, il palinsesto di DAZN è solitamente ricco, ma ci sono mesi nei quali appassionati di una particolare disciplina possono pensare di disdire l’abbonamento. La disdetta del servizio è molto semplice e passa attraverso la propria area personale, accessibile dal sito ufficiale tramite un comune browser, oppure tramite l’app che DAZN mette a disposizione per dispositivi mobili. Dopo la disdetta, comunque, il servizio rimane attivo fino alla data di scadenza del mese di riferimento, mentre cesserà a partire dal primo giorno del mese successivo.

Disdetta DAZN: la guida completa

Disdire DAZN da PC(↑)

L’abbonamento è rescindibile in qualsiasi momento ed è poi riattivabile alla stessa stregua. Se ci troviamo a casa e vogliamo disdire DAZN tramite un computer desktop o un notebook, basta andare sul sito ufficiale della TV in streaming, effettuare il login con le proprie credenziali ottenute in fase di registrazione, cliccare su Il Mio Account presente nel menu in alto a destra e premere Disdici Abbonamento. Chi ha avuto accesso alla promozione del primo mese gratuito, non deve fare altro che confermare la disdetta, mentre chi ha pagato la mensilità deve selezionare Voglio comunque cancellare, fornire una motivazione per la decisione e cliccare su Conferma disdetta.

Disdire DAZN da Mac, iPhone e iPad(↑)

Chi ha un dispositivo Apple e di conseguenza gestisce l’account DAZN tramite iTunes, non deve fare altro che accedere al servizio di streaming tramite iTunes Store, spostarsi alla voce Account, selezionare Visualizza il mio account e poi Abbonamenti / Gestisci Abbonamenti.

Disdire DAZN da dispositivi Android(↑)

Per chi vuole disdire DAZN da dispositivi Android deve passare attraverso il Play Store di Google. Una volta avviata quest’app, bisogna aprire il menu Abbonamenti, selezionare DAZN e disattivare la sottoscrizione.

Disdire DAZN da piattaforme Amazon(↑)

Chi utilizza prevalentemente un dispositivo Amazoni per accedere ai contenuti in streaming di DAZN, può effettuare la disdetta anche da qui. Basta andare nella sezione Applicazioni, poi aprire la Libreria delle applicazioni e sposarsi nella Scheda degli abbonamenti. Una volta individuata l’app di DAZN nell’elenco, occorre selezionare Gestisci, togliendo il segno di selezione da Rinnovo automatico.

Oltre alla disdetta, DAZN offre la possibilità di interrompere l’abbonamento, ovvero di metterlo in pausa fino ad una data prestabilita. La pausa può essere al massimo di 4 mesi a la data di ripartenza dell’abbonamento può essere modificata in qualsiasi momento, purché non vada appunto oltre il limite stabilito. Il periodo di interruzione inizierà sempre a partire dal 1° giorno del mese successivo. La procedura è comunque molto semplice: bisogna effettuare l’accesso a DAZN tramite le proprie credenziali, andare su Il Mio Account e cliccare su Disdici Abbonamento. Da qui bisogna cliccare su Pausa e inserire la data di riavvio: sull’email utilizzata per la registrazione si riceverà un messaggio di conferma dell’interruzione.