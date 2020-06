Photoshop gratis per Android e iOS: funzioni e download

Redazione Webnews,

È ufficialmente disponibile per il download gratuito l’app Adobe Photoshop Camera. L’applicazione di fotoritocco che ricalca le orme del noto software per PC e Mac, era già stata annunciata a novembre scorso dalla software house americana, mentre prima della fine del 2019 era stata lanciata una versione beta per Android. Ora è arrivata la prima versione stabile, la 1.0.1 disponibile oltre che per dispositivi con sistema operativo di Google, anche per iOS.

Rispetto alla versione beta, la stessa icona dell’app è stata parzialmente modificata. Photoshop per dispositivi mobili integra la tecnologia Adobe Sensei, basata sull’intelligenza artificiale di apprendimento automatico, ed offre tantissime funzionalità. Scopriamole assieme.

Photoshop Camera: caratteristiche e funzioni

L’intelligenza artificiale consente a Photoshop Camera di disporre di funzionalità tali da rendere perfetti anche scatti venuti male con il proprio smartphone. Dispone ad esempio, di oltre 80 filtri (Portrait, Studio Light, Bloom, Pop Art e tanti altri) che è possibile applicare alle immagini con un solo tocco. Tramite il supporto e l’editing di Sensei, è possibile scattare foto migliori ed inoltre la funzione “auto-tone” consente di evitare le differenze estreme tra le aree di luminosità e ombra.

Per chi non è molto esperto nel fotoritocco, sarà Photoshop Camera ad applicare automaticamente gli effetti migliori per rendere perfette le foto. Con la funzione Face Light, ad esempio, è possibile ottimizzare l’illuminazione eliminando la comparsa di ombre nitide (tipo le borse sotto gli occhi). Per evitare le distorsioni, nelle foto di gruppo l’app riconosce la posizione di ogni soggetto inquadrato. Inoltre, la funzione Boken rende più facile l’applicazione rapida di effetti di sfocatura.

Non mancano le lenti personalizzate dai più noti influencer e la possibilità di condividere al volo gli scatti tramite i social network.

Photoshop Camera: download gratis

Photoshop Camera è disponibile gratis sia per dispositivi Android sia per iOS (iPhone e iPad). Di seguito i link diretto al download:

Scarica Photoshop per Android

Scarica Photoshop per iOS