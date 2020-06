iPhone 12 avrà i bordi piatti come iPad Pro?

Matteo Tontini,

Sono di recente emerse voci secondo cui la prossima generazione del telefono di punta Apple, iPhone 12, avrà i bordi piatti, proprio come l’attuale gamma di dispositivi iPad Pro.

L’ultimo leak che alimenta questa teoria proviene dall’utente Twitter @Jin_Store, un “Apple Premium Reseller” stando alla biografia, che ha pubblicato una serie di foto delle stampe dei dispositivi e le immagini in formato CAD. È possibile dargli un’occhiata qui sotto.

Val la pena notare che non sono mai emersi leak provenienti da questo utente in passato, quindi non è da escludere che si tratti di falsi molto ben realizzati. In genere, questo genere di immagini e oggetti vengono prodotti da industrie di terze parti che progettano scocche per versioni future di uno smartphone e si basano su dimensioni e specifiche trapelate.

Volendo credere all’autenticità di queste stampe, iPhone 12 sembrerebbe destinato a tornare al design con bordo squadrato che abbiamo visto per la prima volta in iPhone 4 e che è stato ri-adottato nella nuova gamma di iPad Pro. Apple dovrebbe mettere sul mercato ben quattro modelli di iPhone 12: uno con schermo da 5,4 pollici, uno con display da 6,1 pollici (la versione Max), iPhone 12 Pro e il modello ultratop iPhone 12 Pro Max.

Le immagini in formato CAD mostrano anche un modulo posteriore di fotocamere che ospita tre lenti e un flash. Allo stesso modo, tutte le stampe hanno quattro fori nelle parte superiore frontale, probabilmente per il modulo di fotocamere per i selfie, i sensori di prossimità e di luce, nonché per uno slot dedicato allo speaker. È interessante notare che la stampa più piccola (presumibilmente di iPhone 12) ha un foro extra allungato, proprio sopra l’altoparlante.