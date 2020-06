PS5: data di lancio e prezzo su Amazon per sbaglio

Redazione Webnews,

Dopo la presentazione di giovedì scorso, continuano a circolare rumors sulla PlayStation 5, la nuova console Sony che sarà acquistabile entro la fine dell’anno. Oltre ad essersi concentrata sui giochi, la casa nipponica ha svelato che la PS5 sarà disponibile in due versioni, ovvero quella con lettore Blu-Ray e la Digital Edition, senza lettore. Ciò che rimane ancora sotto un alone di mistero è il prezzo, con i rumors degli ultimi giorni rivelatisi contrastanti.

PS5: prezzo e data di lancio (reali?) su Amazon Francia

Un indizio importante potrebbe però giungere dalla Francia, che anticiperebbe il prossimo evento ufficiale Sony previsto attualmente per luglio, quando dovrebbero essere svelati i dettagli hardware della nuova PlayStation. Su Amazon Francia è apparsa per un periodo limitato di tempo, prima che ovviamente fosse tutto cancellato, la PS5 in versione standard, ovvero quella con lettore ottico, corredata di data di lancio e prezzo.

È probabile che chi aggiorna lo store di Amazon stesse facendo solamente dei test e le informazioni inserite fossero casuali o ipotetiche, perché la pagina dedicata alla PlayStation 5 riferisce che la console non sia ancora disponibile. Prima dell’aggiornamento, però, la pagina riportava come prezzo 499,99 euro e come data di uscita il 20 novembre. La data sarebbe praticamente a ridosso del Black Friday (venerdì 27 novembre), ma quello che sorprende di più è il prezzo, sia perché Amazon di solito fa stime al rialzo e non al ribasso, sia perché se la cifra fosse confermata, significherebbe che la Digital Edition sarebbe acquistabile a 399,99 euro.

Insomma, si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione, perché con una politica aggressiva, Sony spingerebbe decisamente verso il mercato digital, uno dei capisaldi delle strategie future non solo della casa nipponica. Di sicuro, questo “errore” commesso dalla versione francese di Amazon è destinato a far ancora discutere, ma per avere notizie certe bisognerà avere ancora pazienza. Certo è che se il lancio fosse il 20 novembre, oltre un mese prima di Natale, sarebbe una gran bella novità.