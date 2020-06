Apple CarPlay: tutte le Case che lo supportano

Redazione Webnews,

CarPlay, il sistema di Apple che permette di utilizzare l’iPhone in modo sicuro mentre si è alla guida e di accedere a tantissime delle applicazioni, è sempre più diffuso in tutto il Mondo e col passare dei mesi è supportato da praticamente tutte le case automobilistiche. Anche la nostra FIAT ha sposato Apple CarPlay per le automobili più recenti, dalle nuove 500 alla Tipo prodotta a partire dal 2017, passando per la 500L, la 500X e la Argo.

Il fatto che una casa automobilistica abbia deciso di dotare i propri veicoli della compatibilità con Apple CarPlay, però, non significa che TUTTE le automobili prodotte da quella specifica casa automobilista siano compatibili col sistema targato Apple.

Di seguito vi proponiamo tutte le case automobilistiche che propongono modelli di auto compatibile con CarPlay, ma se state valutando l’acquisto di una vettura e volete avere la certezza di poter utilizzare il vostro iPhone sfruttando CarPlay assicuratevi di verificare quali modelli sono compatibili e quali no.

Abart

Acura

Alfa Romeo

Aston Martin

Audi

Bentley

BMW

Buick

Cadillac

Chery

Chevrolet

Chrysler

Citroen

Datsun

Dodge

Ferrari

Fiat

Ford

Genesis

Haval

Honda

Hyundai

Jaguar

Jeep

Kia

Lamborghini

Land Rover

Lexus

Maserati

Mazda

Mercedes-Benz

Mini

Mitsubishi Motors

Nissan

Opel

Peugeot

Porsche

Renault

Seat

Skoda

Subaru

Suzuki

Toyota

Volkswagen

Volvo