Google Meet arriva su Gmail per iOS e Android

Redazione Webnews,

Gli utenti di Gmail per iOS e Android possono correre a cancellare l’app di Google Meet, lo strumento di Google per le videoconferenze che da qualche settimana è diventato accessibile gratuitamente anche per gli utenti di Gmail.

Oggi Google ha fatto un ulteriore passo verso l’integrazione tra Gmail e Google Meet andando ad integrare il servizio per le videochiamate direttamente all’interno dell’app di Gmail per iOS e Android, che potranno gestire tutto in una sola app.

Una nuova tab nell’interfaccia principale di Gmail per iOS e Android permetterà di partecipare ai meeting già in corso o già in programma. Per programmare o avviare dei meeting, invece, resterà necessario passare per l’app dedicata di Google Meet per iOS e Android. Nel caso in cui si voglia partecipare ad un meeting, la videochiamata potrà essere avviata direttamente da Gmail con la stessa qualità video e fluidità che gli utenti di Google Meet ben conoscono e apprezzano.

La novità annunciata oggi da Google è in fase di rollout. Nel corso delle prossime settimane tutti gli utenti di Gmail per iOS e Android, dopo aver aggiornato l’app, troveranno il nuovo tab di Google Meet che potrà essere disattivato dal menu principale dell’app per gli utenti che non hanno intenzione di farne uso.