Amazon lancia Echo Auto: tutti i dettagli

Redazione Webnews,

Alexa sbarca anche sulle nostre automobili. Amazon ha presentato oggi il nuovo arrivato nella famiglia Echo, Echo Auto, un piccolo e versatile dispositivo da montare sul cruscotto dell’auto per avere accesso a tutta una serie di funzionalità legate ad Alexa.

Amazon Echo Auto, in vendita a partire da oggi al prezzo di 59,99 euro, è stato progettato proprio per essere utilizzato alla guida in modo sicuro ed efficiente: è dotato di 8 microfoni in grado di captare la nostra voce da qualunque parte del veicolo, anche quando stiamo ascoltando la musica o ci troviamo su una strada particolarmente rumorosa.

Il piccolo dispositivo viene alimentato dalla presa da 12V o dalla porta USB presenti nell’automobile e si connette all’impianto stereo attraverso un cavo audio con jack da 3,5mm o via Bluetooth, a seconda del sistema di cui è dotata la nostra auto. La connessione, come accade già per gli altri dispositivi della linea Echo, avviene tramite l’app di Alexa per iOS e Android sfruttando il nostro piano dati per l’accesso ad internet.

Echo Auto porterà nella nostra automobile tutte le funzionalità di Alexa e le migliaia di Skill disponibili. Potremo ascoltare audiobook e musica, ascoltare le notizie del giorno, controllare i dispositivi che abbiamo in casa, effettuare telefonate e molto altro.