Il nuovo Pokemon Snap arriva su Nintendo Switch

Redazione Webnews,

Gli amatissimi Pokémon stanno per tornare su Nintendo Switch con un nuovo gioco, Pokemon Snap, che si presenta come un sequel a tutti gli effetti di un classico targato Nintendo, l’omonimo titolo uscito nel 1999 per Nintendo 64 e poi arrivato anche su Wii e Wii U.

Il titolo ricalcherà in tutto e per tutto il suo precedessore: saremo catapultati in vari habitat in cui potremo osservare i Pokémon in libertà e fotografarli, usando lo zoom se necessario e altri strumenti messi a disposizione.

Ad ogni foto di un nuovo Pokémon andremo ad aggiungere un tassello del nostro Pokemon Photodex che ci rivelerà nuovi comportamenti ed espressioni dei Pokémon. I dettagli sono ancora scarsi. Nintendo descrive il titolo come “una nuova avventura ispirata al classico gioco per Nintendo 64“, ma non rivela se oltre a scattare foto delle piccole creature ci aspetta qualcosa di più movimentato o coinvolgente.

Bocche cucite anche su una possibile data di uscita del nuovo Pokemon Snap. Per ora, insomma, non possiamo che gustarci il breve trailer d’annuncio e attendere info da parte di Nintendo.