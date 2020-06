Svelato il prezzo di vendita di Xbox Series X?

Redazione Webnews,

La sfida tra le due nuove console in arrivo alla fine dell’anno, Xbox Series X e PlayStation 5, potrebbe giocarsi in gran parte sul prezzo. Da parte di Microsoft e Sony non sono arrivate confermare sui prezzi a cui le nuove console saranno vendute, ma all’indiscrezione di ieri su PS5 si è aggiunta quella odierna su Xbox Series X.

Se il prezzo di PlayStation 5, grazie ad un leak targato Amazon Francia, potrebbe essere di 499,99 euro per la versione con lettore Blu-Ray 4K, quello di Xbox Series X potrebbe essere inferiore di addirittura 100 euro, 399,99 euro. L’indiscrezione arriva da un insider, secondo il quale Microsoft sarebbe pronta a giocarsi due assi nella manica.

Alla Xbox Series X potrebbe essere affiancata anche una versione più economica, Xbox Series S, con un prezzo di vendita che potrebbe aggirarsi intorno ai 200 dollari. E se già così Microsoft potrebbe avere un enorme vantaggio su Sony, i rumors anticipano che l’azienda potrebbe lanciare nel 2021 o 2022 una versione potenziata di Xbox Series X con un prezzo di vendita pari a quello di PlayStation 5.

Almeno sulla carta, quindi, Xbox Series X potrebbe puntare a vendere molto più di PlayStation 5, al contrario di quanto accaduto con la generazione precedente delle due console. Microsoft ammortizzerebbe il prezzo ridotto della nuova console grazie ai giochi e agli abbonamenti.

A fare la differenza, però, non sarà soltanto il prezzo della console. Le due aziende possono contare sulla fidelizzazione dei giocatori: i possessori di PlayStation 4 saranno più orientati a rimanere in casa Sony al di là del prezzo della nuova console e viceversa. Non solo. Sul piatto devono essere messi anche i videogiochi che usciranno in esclusiva per una o per l’altra console, così come è stato per le console della generazione precedente.