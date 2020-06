The Witcher 3 gratis, ma non per tutti: come scaricarlo

Matteo Tontini,

The Witcher 3 gratis? Sì, ma non tutti possono usufruire della promozione. GOG Galaxy 2.0 permette adesso di ricevere senza sborsare un centesimo il celebre gioco di ruolo fantasy, ma solo una cerchia ristretta di giocatori hanno la possibilità di scaricarlo. Ecco chi ne ha diritto.

The Witcher 3 gratis in versione GOG Galaxy 2.0 è disponibile a tutti coloro che possiedono una versione PS4, Xbox One, PC Steam, PC Origin o PC Epic Games Store di The Witcher 3 Wild Hunt o di The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition. A seconda dell’edizione console che già si ha, si potrà riscattare la stessa su PC. Come è possibile notare, non è menzionata la versione Switch per poter sfruttare la promozione, perché non c’è alcun tipo di integrazione tra la console Nintendo e GOG Galaxy 2.0.

Val la pena sottolineare che pur possedendo il titolo su piattaforme diverse esterne a GOG, si potrà riscattare sempre e solo una copia gratuita. Ovviamente bisogna affrettarsi: la promozione sarà disponibile solo fino alle 12:00 (ora italiana) del 23 giugno, dopodiché il gioco tornerà al suo prezzo di listino. Per scaricare The Witcher 3 bisognerà aggiornare GOG alla versione 2.0 tramite questo indirizzo.

Per chi non lo sapesse, il titolo è un action RPG in terza persona che catapulta l’utente nei panni di Geralt di Rivia, in un mondo fantasy popolato da razze diverse e creature di ogni tipo. Un favoloso gioco open-world, ricco di sfaccettature e di missioni secondarie utili ad aumentare la longevità, che a distanza di anni continua a essere apprezzato da milioni di utenti.