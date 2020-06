FIFA 21: data d’uscita e trailer d’annuncio

Matteo Tontini,

La data d’uscita di FIFA 21 è stata annunciata ufficialmente nel corso dell’evento EA Play: il nuovo capitolo della serie calcistica sarà disponibile per PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch a partire dal 9 ottobre, e successivamente vedrà la luce anche su PS5 e Xbox Series X.

In tale occasione, EA ha dato agli utenti un breve assaggio del gioco con un trailer, in cui mostra un altro suo titolo di punta: Madden 21. Purtroppo non vengono mostrati veri e propri spezzoni di partita, ma è comunque possibile dare un’occhiata al grande realismo del franchise e al motore grafico che rende i volti dei calciatori sempre più verosimili. Sebbene non siano state svelate novità sostanziali, EA afferma che i giocatori si potrebbero aspettare movimenti più realistici degli atleti, dettagli meteorologici più precisi e “una grande fedeltà ai comportamenti dei calciatori”.

Non mancheranno inoltre miglioramenti alle reazioni dei giocatori in campo, di quelli in panchina e degli spettatori, così come a spettacolari filmati pre-partita che, sempre a detta dello sviluppatore, “offriranno un’esperienza di gioco senza precedenti”. E ancora, migliorie anche sul piano dell’illuminazione.

Sarà possibile prenotare la Ultimate Edition, che offre bonus in-game esclusivi e tre giorni di accesso anticipato al titolo, entro il prossimo 14 agosto. Impossibile dire quanto FIFA 21 andrà a migliorare effettivamente la serie, non basta infatti un trailer simile per intuirlo: è difficile introdurre novità anno dopo anno, ma provandolo sarà senz’altro possibile capire se il gioco abbia avuto seri miglioramenti rispetto al capitolo precedente. A ogni modo, si tratta di un appuntamento imperdibile per i fan del calcio giocato su schermo.