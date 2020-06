Android Auto non si connette: problemi e soluzioni

Redazione Webnews,

Android Auto, il sistema di Google per utilizzare gli smartphone Android in modo sicuro mentre si è alla guida, è profondamente semplice da utilizzare e gestire, ma non è raro che ci siano problemi di comunicazione tra l’impianto di intrattenimento dell’auto e lo smartphone. Cosa fare in quei casi?

Oggi proviamo ad indicarvi tutte le possibili soluzioni ad un eventuale malfunzionamento di Android Auto, a cominciare ai problemi legati allo smartphone e all’app ufficiale di Android Auto.

Verificare lo smartphone

Può sembrare banale, ma bisogna partire dalle basi. Android Auto funzionava con la vostra configurazione e di punto in bianco ha smesso di farlo? Se la risposta è no, assicuratevi che il vostro smartphone sia compatibile, così come la vostra automobile.

Se, invece, la risposta è sì, ecco i passaggi da seguire:

Verifica la presenza di eventuali aggiornamenti da installare su Google Play;

Prova a spegnere e riaccendere il telefono.

Verificare Android Auto sullo schermo dell’auto

Se sul fronte smartphone tutto vi sembra in regola, il problema potrebbe risiedere altrove. Anche qui è doveroso partire dalle basi. Siete sicuri che la vostra auto sia compatibile con Android Auto? Se la risposta è sì, provate a seguire i seguenti passaggi:

Verifica il cavo USB : non tutti i cavi USB sono uguali e compatibili. Assicuratevi che il cavo non sia danneggiato o che non abbia una lunghezza superiore ai 180 centimetri. Evitate anche qualsiasi altro tipo di prolunga;

: non tutti i cavi USB sono uguali e compatibili. Assicuratevi che il cavo non sia danneggiato o che non abbia una lunghezza superiore ai 180 centimetri. Evitate anche qualsiasi altro tipo di prolunga; Controlla l’auto o il ricevitore: controlla se Android Auto è attivo nel pannello informativo dell’auto e prova a riavviare il pannello informativo dell’auto.