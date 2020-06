Redazione Webnews,

Ho. Mobile non lascia, anzi raddoppia: invitando fino a 10 amici a cambiare operatore, si possono ottenere fino a 150 euro di ricarica gratis. Continua così la crescita dell’operatore virtuale di Vodafone, che proroga così l’offerta “ho. Tanti Amici”: il programma sarà dunque valido fino al 30 settembre, salvo proroghe. Di seguito vi spieghiamo come funziona.

Ho. Mobile: come ottenere fino a 150 euro gratis

Chi ha già una sim ho. Mobile non deve fare altro che accedere alla propria area personale del sito dell’operatore oppure utilizzare l’app ufficiale per invitare un amico di altro provider. Per ogni amico che accetta l’invito si ottengono 5 euro di ricarica gratis, che diventano 10 se la precedente sim della persona invitata sia di Iliad, Poste, Fastweb, Coop e altri operatori virtuali. Chi riesce a portare ad ho. Mobile 10 amici provenienti dagli operatori virtuali avrà dunque in regalo 100 euro più 50 euro extra, per un totale appunto di 150.

Insomma, la sfida è quella di riuscire a trovare utenti che non abbiano una sim Vodafone, Tim e Wind Tre. Il numero massimo di persone che si possono convincere a passare a ho. Mobile è appunto 10, non si può andare oltre perché il bonus massimo è comunque di 150 euro. A loro volta, gli amici invitati otterranno anch’essi un bonus di ricarica di 5 euro a portabilità avvenuta. L’iniziativa era scaduta in un primo momento il 30 aprile, ma è stata prorogata fino al 30 settembre 2020.

Gli operatori che danno diritto al bonus ricarica

Di seguito l’elenco degli operatori che danno diritto al bonus di ricarica convincendo gli amici a passare a ho. Mobile: Iliad, Coop Voce, Digitel, Fastweb, Fastweb (Pre-2016), Foll-In, Green Telecomunicazioni, Lycamobile, NT Mobile (Pre 24/06/2019), NT Mobile, NV mobile, Noitel, Optima Mobile, Optima, Poste Mobile, Poste Mobile (Pre-2014), Rabona Mobile (Pre-24/03/19), Rabona Mobile, Tiscali, UnoMobile – Carrefour, Welcome Italia, BT Italia, Digi Mobil, Withu, ENEGAN S.p.A., Spusu Italia.