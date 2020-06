WhatsApp, funzione Stanza: come si usa

Matteo Tontini,

WhatsApp comprende già da qualche settimana una nuova funzione chiamata Stanza. Di cosa si tratta? E come si usa? Finora, gli sviluppatori non hanno voluto pubblicizzarla più di tanto, eppure si tratta di una novità piuttosto utile.

Grazie a Stanza, infatti, gli utenti hanno la possibilità di effettuare videochiamate fino a un massimo di 50 persone, il che rende l’app di messaggistica istantanea una valida alternativa a Zoom e Google Meet.

Come funziona Stanza su WhatsApp

Non è così immediato raggiungere la funzione Stanza su WhatsApp, comunque; è infatti necessario utilizzare Facebook Rooms per sfruttare lo strumento. Per chi non lo sapesse, Rooms consente di effettuare videochiamate e videoconferenze fino a un massimo di 50 persone, quindi, grazie all’integrazione su WhatsApp, gli utenti possono avviare call di gruppo superando il limite di otto persone (già esteso durante la quarantena).

Sfruttando Stanza su WhatsApp, insomma, gli utilizzatori possono aumentare il limite fino a 50 persone. È necessario, come anticipato, accedere a Rooms, quindi avere l’app di Messenger o in alternativa un account su Facebook. Sul sito è possibile trovare una guida per scoprire cos’è e come funziona Facebook Rooms.

Per usare la funzionalità Stanza di WhatsApp, è possibile ricorrere a due metodi. Per quanto riguarda il primo, lanciare l’app, premere sulla tab Chiamate e fare tap sull’icona a forma di videocamera in basso a destra. Per quanto riguarda il secondo, invece, aprire una conversazione e toccare l’icona Allega (a forma di parentesi graffa); successivamente selezionare Stanza.

A questo punto, un messaggio sullo schermo spiegherà cos’è e come funziona lo strumento. All’utente non resterà che premere sulla voce “Continua in Messenger”: così si effettuerà l’accesso a Facebook Messenger, dove sarà necessario toccare su “Crea stanza come (il proprio nome)” per ottenere un link da condividere con i partecipanti.