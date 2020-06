PS Plus, i giochi gratis di luglio 2020

Matteo Tontini,

In occasione del decimo anniversario di PS Plus, Sony sta regalando un titolo bonus tra i giochi gratis di luglio 2020. Dal 7 luglio al 3 agosto, gli abbonati al servizio potranno scaricare gratuitamente NBA 2K20, Rise of the Tomb Raider ed Erica. NBA 2K20 non ha certo bisogno di presentazioni, si tratta infatti della simulazione cestistica targata 2K di quest’anno; Rise of Tomb Raider è invece il secondo capitolo del reboot di Tomb Raider a opera di Square Enix. Il titolo più recente della saga reboot, Shadow of the Tomb Raider, è uscito nel 2018.

A completare il pacchetto dei giochi PS Plus gratis a luglio 2020 si annovera Erica. Si tratta di un titolo per giocatore singolo che combina full-motion video (FMV) e una narrazione interattiva in cui l’utente ha la possibilità di decidere come si comporta il personaggio principale.

Oltre al titolo bonus, Sony organizza un weekend online gratuito a partire dal 4 luglio. Anche nel caso in cui non si disponesse di un abbonamento al PS Plus, si potrà quindi giocare ad alcuni dei titoli multiplayer online senza sborsare un euro. La società ha deciso infine di regalare un tema ispirato proprio al PS Plus per un periodo di tempo limitato.

Ora che ha compiuto ben 10 anni, è difficile immaginare come sarebbe il moderno panorama dei videogiochi senza l’influenza di PS Plus. Quando Sony ha iniziato a regalare titoli gratuiti ogni mese nel 2012, Microsoft ha deciso di seguire i suoi passi con Games with Gold nel 2013. I giocatori da allora si aspettano di ricevere giochi gratuiti ogni 30 giorni.