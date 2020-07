Spotify Premium Duo: come funziona e quanto costa

Redazione Webnews,

Spotify ha lanciato il nuovo servizio Premium Duo che sicuramente contribuirà a lenire le liti di coppia causate dai diversi gusti musicali. Quando si è in due spesso è difficile decidere quali preferenze debbano prevalere, ma se si ha un solo account è davvero difficile venirne a capo quando si è in auto o nel salotto di casa. Proprio per superare questo tipo di ostacoli, Spotify ha lanciato in 55 Paesi, tra cui l’Italia, questo nuovo piano di abbonamento che non ha eguali nella concorrenza. Un piano che consente, dietro pagamento di un abbonamento mensile da 12,99 euro, di ascoltare musica insieme o separatamente senza litigare.

Se due persone vivono sotto lo stesso tetto ed una delle due ha la fissa per la disco-dance anni ’80 mentre l’altra ascolta solo i neomelodici, Premium Duo spegne subito ogni contesa. Ognuno dei due, infatti, ha un account Premium personale, anche se all’interno di un piano unico, che tra i vantaggi offre l’accesso esclusivo a Duo Mix, ovvero una playlist aggiornata costantemente e realizzata sulla base dei brani che i due utilizzatori dell’account solitamente ascoltano insieme. Per il resto, rimangono inalterati tutti gli altri vantaggi dell’account Spotify Premium, ovvero assenza di pubblicità, ascolto on demand, un catalogo con oltre 50 milioni di brani e oltre 1 milione di podcast.

“Siamo orgogliosi di lanciare Spotify Premium Duo – dichiara Alex Norström, Chief Freemium Business Officer di Spotify – la prima offerta musicale unica nel suo genere dedicata ai conviventi. Premium Duo include il nostro ampio catalogo di musica e podcast insieme a tutto ciò che gli utenti amano di Spotify Premium. I due account individuali permettono a ciascuno di ascoltare la musica in modo indipendente e senza interruzioni, avendo a disposizione tutte le playlist e le funzioni di Spotify personalizzate e create su misura. Siamo entusiasti di rendere disponibile Spotify Premium Duo in un numero sempre maggiore di mercati in tutto il mondo”.

Spotify Duo Premium: come attivarlo

Chi non ha un account Premium, devono raggiungere il sito spotify.com/duo e seguire la procedura guidata che consente a due utenti che risiedono nello stesso indirizzo di sottoscrivere un abbonamento a Premium Duo avendo a disposizione il primo mese gratuito. Chi ha già un account Premium su Spotify può passare a Premium duo modificando il proprio account: nell’upgrade non ci sarà alcuna perdita di musica, podcast e playlist.