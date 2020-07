Amazon Prime Video, disponibile l’app per Windows 10

Matteo Tontini,

Amazon Prime Video continua ad ampliare il proprio catalogo, cercando di farsi largo in un mercato dello streaming ampiamente dominato da Netflix. Adesso, chiunque è un membro Prime e possiede un computer con sistema operativo Windows 10, ha la possibilità di scaricare l’app dedicata alla piattaforma.

Fino a oggi, infatti, era possibile fruire di Amazon Prime Video su PC Windows esclusivamente tramite browser. Adesso però c’è l’app ed è perfettamente funzionante. Proprio come Netflix, quindi, qualcuno potrebbe preferire effettuare il download dell’applicazione per godersi lo streaming senza dover aprire Google Chrome o Edge. Basta andare sul Microsoft Store, dove si può leggere:

Guarda film e serie TV consigliati per te, tra cui le serie Amazon Original come The Boys, Hunters, Hanna, Jack Ryan e molte altre.

L’app ufficiale di Amazon Prime Video era già stata avvistata una settimana fa, ma allora non funzionava se non tramite beta testing privato. Inutile dire che per utilizzarla è necessario essere abbonati al servizio Prime di Amazon, che include anche una serie di benefit come la spedizione gratuita su una vasta gamma di articoli, una serie di sconti dedicati e tanto altro.

Quindi, chiunque fosse sottoscritto al servizio, può scaricare l’app gratuita e di effettuare il login con le proprie credenziali per guardare film e serie TV.

Prime Video, l’app per Windows 10: link per il download

L’app ufficiale di Prime Video si può scaricare a questo indirizzo. Oltre a evitare l’utilizzo del browser, l’applicazione consente di scaricare i propri contenuti preferiti per poi guardarli offline, ovunque e in qualsiasi momento. Inoltre, consente di noleggiare film e serie TV direttamente dall’app.