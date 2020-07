Facebook ci ricorda di indossare le mascherine

Redazione Webnews,

La pandemia di COVID-19 non accenna a rallentare a livello globale, anche se in Europa e altri Paesi del Mondo la situazione è sensibilmente migliorata rispetto a pochi mesi fa. La libera circolazione in UE, ma l’Organizzazione Mondiale della Sanità e le autorità sanitarie italiane continuano a ribadire che questo non è il momento di abbassare la guardia.

Non abbassare la guardia significa rispettare regole molto semplici come mantenere il distanziamento sociale e indossare le mascherine, siano esse comunitarie o usa e getta. Facebook e Instagram a partire da oggi vogliono dare un aiuto nella campagna di sensibilizzazione al rispetto di queste semplici norme e lo fanno con un avviso su entrambe le piattaforme che inviterà gli utenti ad indossare una mascherina per limitare la diffusione del COVID-19.

L’avviso sarà inviato nelle prossime ore ai cittadini degli Stati Uniti che, nonostante il record di nuovi casi registrato nelle ultime 24 ore, si apprestano a festeggiare il Giorno dell’Indipendenza. All’avviso sarà allegato un link alle ultime raccomandazioni fatte dal Centers for Disease Control and Prevention, così da dare agli utenti la possibilità di verificare cosa dicono gli esperti sull’utilizzo delle mascherine.

Non è chiaro, al momento, se lo stesso avviso sarà esteso anche al resto del Mondo, ma è probabile che sarà così e che le nuove informazioni saranno inglobate nel centro informazioni sul COVID-19 già disponibile da tempo su Facebook.