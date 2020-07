Amazon Prime Video introduce i profili utente

Redazione Webnews,

Ci sono voluti anni, ma alla fine Amazon ha deciso di adeguarsi allo standard dettato dai principali servizi di streaming e ha introdotto i profili per gli utenti su Amazon Prime Video, dando così la possibilità di personalizzare in modo più privato i propri gusti, l’elenco delle cose da vedere e di quelle già viste e ricevere così raccomandazioni più precise.

Fino ad oggi, infatti, l’unico profilo disponibile su Amazon Prime Video era quello del proprietario dell’account Amazon. Poco importa se ad usare quello stesso profilo erano i diversi membri della stessa famiglia: un’unica lista dei preferiti, raccomandazioni generiche e nessuna distinzione tra adulti e bambini, con tutte le conseguenze del caso.

Ora, invece, i clienti di Amazon Prime Video possono creare in tutto il Mondo fino a 6 diversi profili, differenziando tra i profili per gli utenti e quelli per bambini. Questi ultimi non potranno effettuare acquisti e non avranno la possibilità di accedere a contenuti considerati per adulti.

Non solo. Il profilo proprietario dell’account avrà anche la possibilità di impostare un PIN per impedire agli altri profili di effettuare acquisti su Amazon Prime Video, che da qualche settimana offre anche in Italia la possibilità di acquistare o noleggiare film.

La gestione dei profili sarà disponibile sia da desktop che tramite le app ufficiali di Amazon Prime Video per iOS, Android, Fire TV, tablet Fire e anche console come PlayStation 4. La novità è in fase di rollout e dovrebbe arrivare a tutti gli utenti di Amazon Prime Video nelle prossime ore.