Xbox Series X, i giochi saranno mostrati il 23 luglio

Matteo Tontini,

Microsoft ha annunciato che mostrerà i giochi di Xbox Series X in un evento che si terrà il 23 luglio alle 18:00 (orario italiano). L’appuntamento è tuttavia fissato un’ora prima, alle 17:00, quando inizierà il pre-show condotto da Geoff Keighley.

La società ha in programma di rivelare i titoli realizzati dai suoi Xbox Game Studios, tra cui ovviamente spicca Halo Infinite. 343 industries ha brevemente esibito Halo Infinite in un teaser trailer (un paio di settimane fa), rivelando che gli Esiliati faranno ritorno nel nuovo capitolo del franchise.

Ma durante l’evento ci sarà ben più di Halo. Microsoft ha acquisito costantemente studi di sviluppo e la società ora vanta ben 15 Xbox Game Studios. I fan di Xbox quindi sperano di vedere a cosa stanno lavorando per Xbox Series X quegli studi. Microsoft ha recentemente creato un account Twitter placeholder di Fable, portando i fan a chiedersi se il gioco potrebbe tornare in occasione dell’evento Xbox di luglio. Inoltre, l’azienda ha esteso il proprio marchio Fable trasformandolo in una sorta di brand, realizzando così caricabatterie USB, altoparlanti portatili, cuffie e altro. Un chiaro segno di quanto la società punti sul franchise.

E ancora, dato che Microsoft ha distribuito un teaser di Hellblade II durante la sua presentazione di Xbox Series X lo scorso anno, è ragionevole supporre che il titolo verrà mostrato durante l’evento. Poi potrebbe esserci Psychonauts 2, che è ancora previsto per il 2020 dallo studio Double Fine di Microsoft, e ci saranno sicuramente notizie su come Forza e Gears of War si adatteranno all’hardware più potente di Xbox Series X.

E, come sempre, i fan di Xbox sperano sempre in sorprese come un nuovo Perfect Dark o un nuovo Banjo-Kazooie.