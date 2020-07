Alexa funziona a mani libere anche su iOS e Android

Redazione Webnews,

Alexa, l’assistente vocale di Amazon, è profondamente legata all’app ufficiale per iOS e Android. Da lì, infatti, si deve effettuare la prima configurazione dei dispositivi della linea Echo e sempre da lì si possono gestire tutte le funzionalità di Alexa, dal download della Skill alle impostazioni personalizzate.

Tramite l’app ufficiale di Alexa per iOS e Android è anche sempre stato possibile richiamare e interrogare l’assistente vocale, ma fino a qualche ora la procedura richiedeva un intervento manuale dell’utente – aprire l’app Alexa e fare un tap sul pulsante centrale per richiamare Alexa – che non ha permesso una diffusione capillare dell’uso di Alexa su smartphone.

Le cose, però, sono finalmente cambiate. Amazon ha annunciato che è finalmente possibile usare Alexa a mani libere anche su iOS e Android, fare liste, ascoltare musica e controllare gli smart device che si hanno in casa senza toccare il proprio smartphone.

L’ultima versione di Alexa per iOS e Android permette di richiamare Alexa tramite gli assistenti vocali di Apple e Google. Sarà sufficiente dire “Ehi Siri, apri Alexa” o fare lo stesso con Google Assistant, per far aprire l’app Alexa e basterà pronunciare il comando che si vuole per Alexa, che risponderà ed eseguirà l’azione come accade con i dispositivi Echo.

La novità in fase di rollout e dovrebbe raggiungere tutti gli utenti nel corso dei prossimi giorni.