Animal Crossing: New Horizons, come nuotare e immergersi

Matteo Tontini,

Animal Crossing: New Horizons ha ricevuto un aggiornamento gratuito che consente ai giocatori di nuotare e immergersi per conoscere le creature marine per la prima volta in assoluto. Come parte del primo aggiornamento estivo, l’utente avrà anche la possibilità di acquistare mute e altri oggetti a tema.

Aggiornare Animal Crossing: New Horizons

Prima di lanciare il titolo su Nintendo Switch, bisogna assicurarsi di essere connessi a internet per scaricare l’ultimo aggiornamento del gioco, vale a dire la versione 1.3.0. Senza di esso, infatti, non sarà possibile accedere al nuovo contenuto estivo. Quindi, fintantoché si è connessi, prima di avviare il gioco l’applicazione avviserà automaticamente che è disponibile un nuovo aggiornamento software. In alternativa, si potrà scaricare l’update manualmente.

Dove sbloccare il nuoto e le immersioni in Animal Crossing

Dopo aver aggiornato il gioco e aver lanciato Animal Crossing: New Horizons, bisognerà lasciare la propria casa in-game. Controllando la casella di posta si noterà una lettera speciale da parte di Nintendo che contiene una maschera da sub, un semplice accessorio estetico. Inoltre, una lettera inviata dalla Bottega di Nook informa che nuovi articoli sono disponibili, come la muta! Una muta può essere acquistata in negozio per 3.000 Stelline e la sua colorazione varierà di giorno in giorno.

In alternativa, è possibile riscattare al prezzo di 800 Miglia su una versione speciale della muta, di colore verde e nero, che sarà sempre disponibile nel negozio (e i colori non cambieranno a seconda della giornata).

Non mancherà un piccolo tutorial su come utilizzare la nuova muta: per nuotare, è necessario premere rapidamente “A” sul controller e, nel caso in cui si vedesse un’ombra o delle bolle nell’acqua, con “Y” sarà possibile immergersi per riportare in superficie l’oggetto rinvenuto.

Come andare sott’acqua in Animal Crossing: New Horizons

Quando si nuota, è possibile immergersi per catturare le stelle marine, che possono essere donate al museo. Per andare sott’acqua basta premere “Y”, ma è importante assicurarsi di non restare troppo sotto la superficie del mare perché l’ossigeno tende a finire in poco tempo.

A proposito del titolo Nintendo, ecco una guida per scoprire come pescare il pesce Taimen